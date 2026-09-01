वनडे विश्व कप 2027 में विकेटकीपर के तौर पर केएल राहुल के विकल्प पर चर्चा तेज हो गई है

वनडे विश्व कप 2027: केएल राहुल के विकल्प की दौड़ में शामिल हैं ये 3 विकेटकीपर

लेखन भारत शर्मा 02:12 pm Sep 01, 202602:12 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की सह-मेजबानी में आयोजित होने वाले वनडे विश्व कप 2027 में अब लगभग 12 महीने का समय बचा है। नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। विश्व कप में भारतीय टीम कम से कम 2 विकेटकीपरों को टीम में शामिल करेगी। मुख्य विकेटकीपर के तौर पर केएल राहुल का स्थान लगभग पक्का है, लेकिन उनके विकल्प की दौड़ में इन 3 खिलाड़ियों में टक्कर है।