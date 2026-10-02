वनडे विश्व कप 2027: क्वालिफायर टूर्नामेंट की सह-मेजबानी करेंगे दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया

विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को सह मेजबान होने के नाते सीधा प्रवेश मिला है।

इसी तरह भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को उच्च रैंकिंग के कारण सीधे प्रवेश दिया गया है।

शेष 4 जगहों को 10 टीमों के क्वालिफायर टूर्नामेंट से भरा जाएगा।

इसमें जीतने वाली टीम सीधे ग्रुप चरण में जगह बनाएगी, जबकि 3 अन्य टीमें मुख्य ग्रुप में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए 3 मैचों की 'सुपर सीरीज' खेलेंगी।