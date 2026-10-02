वनडे विश्व कप 2027: सौरव गांगुली ने हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम के लिए बताया महत्वपूर्ण
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा वनडे विश्व कप 2027 का कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने टीम संयोजन और तैयारियों पर बड़ा बयान दिया है। गांगुली ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों में भारतीय टीम का संतुलन बनाए रखने के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। यह विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर, 2027 तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा।
बयान
गांगुली ने क्या दिया बयान?
गांगुली ने जिओस्टार से बातचीत में मुख्य कोच गौतम गंभीर और टीम प्रबंधन के सामने हार्दिक को लेकर सबसे बड़ी चुनौती बताई है।
उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि विश्व कप में भारत के संतुलन के लिए हार्दिक पांड्या बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्हें मैदान पर पूरी तरह फिट रखना गंभीर और टीम की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मुझे नहीं लगता कि वह पर्याप्त क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन भारत के लिए संतुलन का सही होना बहुत जरूरी है।"
विकल्प
गांगुली ने किसे बताया हार्दिक का विकल्प?
गांगुली ने कहा, "अगर हार्दिक चोटिल होते हैं, तो अगला सबसे अच्छा विकल्प नितीश रेड्डी हैं, लेकिन अगर उन्हें हार्दिक के दूसरे विकल्प के रूप में नीतीश रेड्डी की तरफ देखना है, तो रेड्डी को वर्ल्ड कप तक हर तरह का क्रिकेट लगातार खेलना होगा।"
उन्होंने कहा, "नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने की अपनी क्षमता के कारण रविंद्र जडेजा एक और संभावित विकल्प हो सकते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तेज पिचों पर तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की सख्त जरूरत होगी।"
कार्यक्रम
गांगुली ने भारत के विश्व कप कार्यक्रम पर क्या कहा?
भारत के विश्व कप अभियान पर टिप्पणी करते हुए गांगुली ने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि भारत अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के बजाय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआत कर रहा है।
उन्होंने कहा, "आपको किसी भी चरण में 2 अच्छी टीमों के साथ खेलना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पहले होता है या बाद में।"
उन्होंने भारत-दक्षिण अफ्रीका मुकाबले के लिए भी अपना उत्साह व्यक्त किया, जो संभवतः दूसरे दौर में होगा।
चोट
हार्दिक ऑस्ट्रेलिया-A सीरीज से रहेंगे बाहर
पांड्या की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी एक बार फिर टल गई है। उन्हें 6 अक्टूबर से पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ शुरू होने वाली आगामी सीरीज से बाहर कर दिया गया है।
हार्दिक ने पिछले महीने के अंत में अपनी दाहिनी पिंडली में दर्द की शिकायत की थी और उन्होंने स्कैन का एक नया सेट कराया था।
अब यह भी संदेह है कि वह 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए समय पर ठीक हो पाएंगे या नहीं।
समस्या
हार्दिक की पिंडली में बार-बार हो रही है समस्या
पिंडली में बार-बार होने वाली चोट ने पिछले कुछ महीनों में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हार्दिक द्वारा की गई सारी प्रगति को बाधित कर दिया है।
यही वह समस्या थी जिसके कारण उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए चयन से बाहर रखा गया था।
वह एशियाई खेलों में देर से प्रवेश पाने के दावेदार भी थे, लेकिन चयन से ठीक पहले दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम घटित हो गया और वह फिर बाहर हो गए।