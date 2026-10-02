सौरव गांगुली ने हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण बताया है

वनडे विश्व कप 2027: सौरव गांगुली ने हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम के लिए बताया महत्वपूर्ण

लेखन भारत शर्मा 05:09 pm Oct 02, 202605:09 pm

क्या है खबर?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा वनडे विश्व कप 2027 का कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने टीम संयोजन और तैयारियों पर बड़ा बयान दिया है। गांगुली ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों में भारतीय टीम का संतुलन बनाए रखने के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। यह विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर, 2027 तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा।