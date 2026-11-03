10 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत (तस्वीर: एक्स/@ICC)

वनडे विश्व कप 2027: भारत-पाकिस्तान मैच के लिए लगभग 84 लाख टिकटों की मांग

लेखन अंकित पसबोला 04:45 pm Nov 03, 202604:45 pm

क्या है खबर?

वनडे विश्व कप 2027 में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच होने वाले मैच के लिए टिकटों की भारी मांग देखने को मिली है। 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए 80 लाख से अधिक टिकटों की मांग आई है, जबकि इस मैदान की दर्शक क्षमता 34,000 सीटों की है। टिकटों की यह जबरदस्त मांग भारत-पाकिस्तान के बीच की प्रतिद्वंद्विता की लोकप्रियता को दर्शाती है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।