वनडे क्रिकेट: इन भारतीय सलामी जोड़ियों ने पहले विकेट के लिए 250+ रन की साझेदारियां कीं

गुवाहटी में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 405/7 का स्कोर बनाया था। कैरेबियाई टीम से 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाए थे।

लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने शतक (101) और गिल ने दोहरा शतक (223*) लगाया और भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की।

इस मैच में रोहित और गिल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 255 रन जोड़े और टीम के लिए जीत के रास्ते खोल दिए।