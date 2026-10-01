वनडे क्रिकेट: इन भारतीय सलामी जोड़ियों ने पहले विकेट के लिए 250+ रन की साझेदारियां कीं
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे मैच में जीत दर्ज की। गुवाहटी में खेले गए मैच में भारत ने जीत के लिए मिले 406 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया। इस मैच में भारत से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 255 रन की साझेदारी की। इस बीच भारतीय टीम से पहले विकेट के लिए 250+ रन की साझेदारी करने वाली जोड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली (258 रन बनाम केन्या, 2001)
भारत ने 2001 में केन्या टीम के खिलाफ त्रिकोणीय वनडे सीरीज के मैच में 186 रन से जीत दर्ज की थी।
पार्ल में खेले गए उस मैच में भारत से सचिन तेंदुलकर (146) और सौरव गांगुली (111) ने शतक लगाए थे।
इस सलामी जोड़ी ने 258 रन की साझेदारी की थी, जिसकी बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 351/3 का स्कोर बनाया था।
जवाब में केन्या की टीम सिर्फ 165/5 का स्कोर ही बना सकी थी।
#2
रोहित शर्मा और शुभमन गिल (255 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2026)
गुवाहटी में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 405/7 का स्कोर बनाया था। कैरेबियाई टीम से 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाए थे।
लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने शतक (101) और गिल ने दोहरा शतक (223*) लगाया और भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की।
इस मैच में रोहित और गिल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 255 रन जोड़े और टीम के लिए जीत के रास्ते खोल दिए।
#3
सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली (252 रन बनाम श्रीलंका, 1998)
भारत ने 1998 में निदहास ट्रॉफी के फाइनल में श्रीलंका को 6 रन से हराया था।
कोलंबो में खेले गए उस मैच में भारत ने गांगुली (109) और तेंदुलकर (128) के शतकों की मदद से 307/6 का स्कोर बनाया।
गांगुली-तेंदुलकर की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 252 रन भी जोड़े थे।
इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 301 रन ही बना सकी थी।
#4
ये हैं भारत की सबसे बड़ी साझेदारियां
भारतीय टीम से किसी भी विकेट की साझेदारी की बात करें तो तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है।
इस जोड़ी ने 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 331 रन जोड़े थे। हैदराबाद में खेले गए मैच में भारत ने 174 रन से जीत हासिल की थी।
वहीं, गांगुली और द्रविड़ की जोड़ी ने 1999 में श्रीलंका के खिलाफ 318 रन की साझेदारी की थी। भारत ने उस मैच को जीता था।