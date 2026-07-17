वनडे क्रिकेट: भारत के खिलाफ इंग्लैंड के इन बल्लेबाजों ने बनाए 1,000+ रन
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ दूसरे और तीसरे वनडे मैचों में अर्धशतक लगाए। कार्डिफ में खेले गए मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने नाबाद 99 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई। इस दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ अपने 1,000 वनडे रन पूरे किए। इस बीच भारत के विरुद्ध 1,000+ वनडे रन वाले इंग्लिश बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
इयान बेल
इंग्लैंड के इयान बेल भारत के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले इंग्लिश बल्लेबाज हैं।
उन्होंने भारत के खिलाफ 31 वनडे की 31 ही पारियों में 43.07 की औसत और 85.38 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,163 रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाए थे, जिसमें 126* रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा था।
उन्होंने 2015 में भारत के खिलाफ आखिरी वनडे मैच खेला था।
#2
केविन पीटरसन
पूर्व इंग्लिश दिग्गज केविन पीटरसन भी इस सूची में शामिल हैं।
उन्होंने भारत के विरुद्ध 28 पारियों में 45.52 की औसत और 86.01 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,138 रन बनाए।
इस बीच उन्होंने 111* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 8 अर्धशतक लगाए।
भारत के खिलाफ उन्होंने 123 चौके और 15 छक्के भी लगाए थे।
उन्होंने भारत के सामने अपना पहला वनडे मैच 2006 में खेला था।
#3
जो रूट
जो रूट ने भारत के विरुद्ध 25 वनडे पारियों में अपने 1,000 रन पूरे किए। उन्होंने भारत के खिलाफ 50 से अधिक की औसत के साथ ये आंकड़ा पार किया।
रूट अब तक भारत के विरुद्ध 113* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 शतक और 6 अर्धशतक लगाए।
भारत चौथा ऐसा देश बना, जिसके खिलाफ रूट ने 1,000 रन बनाए।
वह न्यूजीलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी 1,000+ रन बना चुके हैं।
#4
भारत के इन बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए 1,000+ रन
भारतीय क्रिकेट टीम के अब तक 7 बल्लेबाज इंग्लैंड के खिलाफ 1,000 से अधिक रन बना चुके हैं।
भारतीय बल्लेबाजों में महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ सर्वाधिक 1,546 रन बनाए थे।
धोनी के अलावा युवराज सिंह भी 1,500 से अधिक रन (1,523) बना चुके हैं।
इंग्लैंड के खिलाफ 1,000 से अधिक वनडे रन बनाने वाले अन्य भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ हैं।