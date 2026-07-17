रूट ने भारत के खिलाफ बनाए 1,000+ रन (तस्वीर: एक्स/@ICC)

वनडे क्रिकेट: भारत के खिलाफ इंग्लैंड के इन बल्लेबाजों ने बनाए 1,000+ रन

लेखन अंकित पसबोला 01:27 pm Jul 17, 202601:27 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ दूसरे और तीसरे वनडे मैचों में अर्धशतक लगाए। कार्डिफ में खेले गए मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने नाबाद 99 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई। इस दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ अपने 1,000 वनडे रन पूरे किए। इस बीच भारत के विरुद्ध 1,000+ वनडे रन वाले इंग्लिश बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।