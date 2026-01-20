वनडे क्रिकेट: नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन 

#1 विराट कोहली (12,676 रन) कोहली ने अपने बेमिसाल वनडे करियर में ज्यादातर बल्लेबाजी नंबर-3 पर ही की है। उन्होंने इस नंबर पर 244 पारियों में 61.53 की उम्दा औसत के साथ 12,676 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 47 शतक भी अपने नाम किए हैं। अपने वनडे करियर में उन्होंने 58.71 की औसत के साथ 14,797 रन बनाए हैं, जिसमें 54 शतक शामिल हैं। वनडे में 183 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है।

#2 रिकी पोंटिंग (12,662 रन) कोहली ने नंबर-3 पर सर्वाधिक रन बनाने के मामले में रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ा था। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने इस नंबर पर 330 पारियों में बल्लेबाजी की थी, जिसमें 42.48 की औसत और 80.73 की स्ट्राइक रेट के साथ 12,662 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 29 शतक और 74 अर्धशतक निकले थे। ऑस्ट्रेलिया के विश्व विजेता कप्तान ने अपने वनडे करियर में कुल 13,704 रन बनाए थे।

#3 कुमार संगाकारा (9,747 रन) श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगाकारा भी इस सूची में मौजूद हैं। उन्होंने नंबर-3 पर 238 पारियों में बल्लेबाजी की थी, जिसमें उन्होंने 44.71 की औसत के साथ 9,747 रन बनाए थे। अपने वनडे करियर में संगाकारा ने 41.98 की औसत से 14,234 रन बनाए थे। उन्होंने 169 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 25 शतक और 93 अर्धशतक भी लगाए थे। वह श्रीलंका की ओर से इस प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

