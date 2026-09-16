ऑस्ट्रेलिया दो बार 360+ रन बनाकर हार चुकी है (फाइल तस्वीर)

वनडे क्रिकेट: 360 से अधिक रन बनाने के बावजूद इन टीमों को मिली हार

लेखन आदर्श कुमार 08:52 pm Sep 16, 202608:52 pm

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में पहली पारी में 360 से ज्यादा रन बनाना किसी भी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा देता है। हालांकि, क्रिकेट में कई बार बड़े स्कोर के बावजूद टीमों को मिली। विपक्षी टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए विशाल लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया। इन मैचों में गेंदबाजों के लिए बड़ा स्कोर बचाना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। ऐसे में आइए उन टीमों पर नजर डालते हैं जो पहली पारी में 360+ रन बनाने के बावजूद मैच हार गई।