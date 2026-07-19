रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया (फाइल तस्वीर)

वनडे क्रिकेट: रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने

लेखन आदर्श कुमार 10:16 pm Jul 19, 202610:16 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ। मैच में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया। वह इस मैदान पर भारत के लिए वनडे क्रिकेट में शतक (138) लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। ये उनके वनडे करियर का 34वां और इंग्लैंड के खिलाफ चौथा शतक साबित हुआ, जिसे उन्होंने 84 गेंदों में पूरा किया। पहले 2 वनडे मुकाबलों में उनके बल्ले से 26 और 11 के स्कोर निकले थे।