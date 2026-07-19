वनडे क्रिकेट: रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ। मैच में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया। वह इस मैदान पर भारत के लिए वनडे क्रिकेट में शतक (138) लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। ये उनके वनडे करियर का 34वां और इंग्लैंड के खिलाफ चौथा शतक साबित हुआ, जिसे उन्होंने 84 गेंदों में पूरा किया। पहले 2 वनडे मुकाबलों में उनके बल्ले से 26 और 11 के स्कोर निकले थे।
पारी
ऐसी रही रोहित की पारी और साझेदारी
रोहित 110 गेंदों में 138 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 17 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 125.45 की रही।
रोहित ने भारतीय टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने पहले विकेट के लिए शुभमन गिल के साथ 146 गेंदों में 147 रन की साझेदारी निभाई।
गिल 84 गेंदों में 77 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रोहित ने विराट कोहली के साथ 86 गेंदों में 113 रन जोड़े।
रोहित को जेकब बेथल ने आउट किया।
रिकॉर्ड
लॉर्ड्स में सबसे बड़ी वनडे पारी खेलने वाले भारतीय
रोहित से पहले लॉर्ड्स में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी सौरव गांगुली ने खेली थी।
उन्होंने साल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 119 गेंदों का सामना कर 90 रन बनाए थे। उनकी पारी की मदद से भारतीय टीम ने 204 रन बनाए थे।
जवाब में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 181 रन पह ऑलआउट हुई थी। उसे 23 रन से हार मिली थी।
मोहम्मद कैफ ने साल 2002 में इसी मैदान पर नाबाद 87 रन बनाए थे।
उपलब्धि
रोहित ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम
रोहित ने 50+ का स्कोर बनाते ही एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली।
वह 39 साल और 80 दिन की उम्र में इंग्लैंड की सरजमीं पर वनडे में 50+ का स्कोर बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बल्लेबाज बन गए।
उन्होंने इस मामले में राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 38 वर्ष 248 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था।
इस सूची में महेंद्र सिंह धोनी 38 वर्ष 2 दिन की उम्र के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
शतक
भारत के लिए शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज
रोहित ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 39 साल और 80 दिन की उम्र में शतक लगाया और अब भारत के लिए इस प्रारूप में शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं।
उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 38 साल और 327 दिन की उम्र में वनडे शतक लगाया था।
सुनील गावस्कर 38 साल 113 दिन के साथ तीसरे और मोहिंदर अमरनाथ 37 साल 185 दिन की उम्र के साथ चौथे स्थान पर हैं।
इतिहास
रोहित ने तोड़ा सचिन का ये बड़ा रिकॉर्ड
इस शतक के साथ रोहित ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली।
वह भारत के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए।
रोहित के नाम अब 46 अंतरराष्ट्रीय शतक दर्ज हैं। उन्होंने इस मामले में तेंदुलकर (45) को पीछे छोड़ दिया।
इस सूची में वीरेंद्र सहवाग 36 शतकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि गावस्कर ने बतौर सलामी बल्लेबाज 34 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए थे और वह चौथे स्थान पर हैं।