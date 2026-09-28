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वनडे क्रिकेट: 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज
विराट कोहली भी इस सूची का हिस्सा बन गए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज

लेखन आदर्श कुमार
Sep 28, 2026
12:42 pm
क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में शतक लगाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ शतक जमाना बल्लेबाज की आक्रामकता को दिखाता है। कुछ उम्रदराज खिलाड़ियों ने अनुभव के साथ-साथ अपने बल्ले की रफ्तार का भी शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने तेजी से रन बनाते हुए शतक पूरे किए और उम्र को सिर्फ एक आंकड़ा साबित किया। आइए 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1

क्रिस गेल (39 साल 159 दिन)

पहले स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल हैं।

उन्होंने 39 साल और 159 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ साल 2019 में 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से शतकीय पारी खेली थी।

वेस्टइंडीज 419 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी।

गेल ने 97 गेंदों में 162 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 14 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 167.01 की रही थी। वेस्टइंडीज को 29 रन से हार मिली थी।

#2

विराट कोहली (37 साल 326 दिन)

दूसरे स्थान पर विराट कोहली आ गए हैं।

उन्होंने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2026 की सीरीज के पहले वनडे में 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा।

कोहली ने 88 गेंदों का सामना किया और 139 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 10 चौके और 9 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 157.95 की रही।

उनकी इस शानदार पारी के कारण भारतीय टीम को मुकाबले में 8 विकेट से जीत मिली।

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#3

डेविड मिलर (37 साल 109 दिन)

तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज डेविड मिलर आ गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2026 की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में उन्होंने 37 साल और 109 दिन की उम्र में शानदार शतकीय पारी खेली।

इस दौरान उन्होंने 150+ की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की।

इस खिलाड़ी ने 93 गेंदों का सामना किया और 142 रन बनाए। उनके बल्ले से 12 चौके और 9 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 152.69 की रही।

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#4

सिकंदर रजा (37 साल 57 दिन)

चौथे स्थान पर जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के सिकंदर रजा हैं।

उन्होंने साल 2023 में नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 37 साल और 57 दिन की उम्र में 150+ की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी।

जिम्बाब्वे 316 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। रजा ने 54 गेंदों का सामना किया और 102 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 6 चौके और 8 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 188.88 की रही।

जिम्बाब्वे को 6 विकेट से जीत मिली।

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