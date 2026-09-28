विराट कोहली भी इस सूची का हिस्सा बन गए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज

लेखन आदर्श कुमार 12:42 pm Sep 28, 202612:42 pm

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में शतक लगाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ शतक जमाना बल्लेबाज की आक्रामकता को दिखाता है। कुछ उम्रदराज खिलाड़ियों ने अनुभव के साथ-साथ अपने बल्ले की रफ्तार का भी शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने तेजी से रन बनाते हुए शतक पूरे किए और उम्र को सिर्फ एक आंकड़ा साबित किया। आइए 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।