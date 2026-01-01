वनडे क्रिकेट: भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के इन गेंदबाजों ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट 

#1 टिम साउथी (38 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड के पूर्व स्टार तेज गेंदबाज टिम साउथी हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2009 में खेला था। आखिरी बार वह 2023 में खेलते हुए नजर आए थे। साउथी ने 25 वनडे खेले थे और इसकी 24 पारियों में 36.23 की औसत से 38 विकेट लेने में सफल रहे थे। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए थे और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/49 का रहा था।

#2 काइल मिल्स (32 विकेट) सूची में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज काइल मिल्स हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पहला वनडे 2001 में खेला था। आखिरी बार वह 2014 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 29 वनडे मैच भारतीय टीम के खिलाफ खेले थे और इसकी 29 पारियों में 34.53 की औसत से 32 विकेट लेने में सफल रहे थे। उन्होंने 4.89 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की थी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/42 का रहा था।

#3 रिचर्ड हेडली और डेनियल विटोरी (27-27 विकेट) तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से कीवी टीम के 2 पूर्व दिग्गज गेंदबाज रिचर्ड हेडली और डेनियल विटोरी हैं। दोनों ने भारतीय टीम के खिलाफ 27-27 विकेट लिए थे। हेडली ने 20 पारियों में 23.11 की औसत से ये विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल लिया था और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/32 का रहा था। विटोरी ने 32 पारियों में 38.18 की औसत से विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/32 का रहा था।

