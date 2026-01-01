वनडे क्रिकेट: भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के इन गेंदबाजों ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट
क्या है खबर?
वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की भिड़ंत हमेशा से रोमांचक रही है, जहां बल्लेबाजों के साथ-साथ गेंदबाजों की भूमिका भी बेहद अहम रही है। कीवी गेंदबाजों ने कई मौकों पर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डाला और अपने शानदार प्रदर्शन से मैच का रुख बदला। तेज गेंदबाजी हो या फिर स्पिन का जादू, न्यूजीलैंड के इन गेंदबाजों ने भारत के खिलाफ वनडे मुकाबलों में लगातार विकेट चटकाकर अपनी अलग पहचान बनाई है।
#1
टिम साउथी (38 विकेट)
इस सूची में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड के पूर्व स्टार तेज गेंदबाज टिम साउथी हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2009 में खेला था। आखिरी बार वह 2023 में खेलते हुए नजर आए थे। साउथी ने 25 वनडे खेले थे और इसकी 24 पारियों में 36.23 की औसत से 38 विकेट लेने में सफल रहे थे। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए थे और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/49 का रहा था।
#2
काइल मिल्स (32 विकेट)
सूची में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज काइल मिल्स हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पहला वनडे 2001 में खेला था। आखिरी बार वह 2014 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 29 वनडे मैच भारतीय टीम के खिलाफ खेले थे और इसकी 29 पारियों में 34.53 की औसत से 32 विकेट लेने में सफल रहे थे। उन्होंने 4.89 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की थी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/42 का रहा था।
#3
रिचर्ड हेडली और डेनियल विटोरी (27-27 विकेट)
तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से कीवी टीम के 2 पूर्व दिग्गज गेंदबाज रिचर्ड हेडली और डेनियल विटोरी हैं। दोनों ने भारतीय टीम के खिलाफ 27-27 विकेट लिए थे। हेडली ने 20 पारियों में 23.11 की औसत से ये विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल लिया था और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/32 का रहा था। विटोरी ने 32 पारियों में 38.18 की औसत से विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/32 का रहा था।
#4
मार्टिन स्नेडन और ट्रेंट बोल्ट (26-26 विकेट)
इस सूची में चौथे स्थान पर कीवी टीम के दो गेंदबाज मार्टिन स्नेडन और ट्रेंट बोल्ट हैं। इन दोनों ने भारत के खिलाफ 26-26 विकेट लिए थे। बोल्ट ने 28.3 की औसत से ये विकेट चटकाए थे। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/21 का रहा था। स्नेडन ने 18 पारियों में 23.65 की औसत से 26 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/23 का रहा था।