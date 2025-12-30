वनडे क्रिकेट: भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

वनडे क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत हमेशा रोमांच से भरपूर रही है। इस प्रतिद्वंद्विता में कीवी बल्लेबाजों ने कई मौकों पर भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी है और बड़े स्कोर खड़े किए हैं। कुछ बल्लेबाज ऐसे रहे हैं, जिन्होंने लगातार दमदार पारियां खेलते हुए भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाए। आइए आगामी सीरीज से पहले भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 रॉस टेलर (1,385 रन) पहले स्थान पर कीवी टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पहला वनडे 2009 मे खेला था। आखिरी बार वह 2020 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 35 वनडे मुकाबलों की 34 पारियों में 5 बार नाबाद रहते हुए 47.75 की औसत से 1,385 रन बनाए थे। इस खिलाड़ी ने 84.76 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। उनके बल्ले से 3 शतक और 8 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रन था।

#2 केन विलियमसन (1,239 रन) सूची में दूसरे स्थान पर कीवी टीम के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला 2010 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 31 मैचों की 30 पारियों में 44.25 की औसत से 1,239 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 118 रन है। विलियमसन ने 75.59 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। वह भारत के खिलाफ 2 बार नाबाद भी रहे हैं।

#3 नाथन एस्टल (1,207 रन) तीसरे स्थान पर कीवी टीम के पूर्व बल्लेबाज नाथन एस्टल हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पहला वनडे 1995 में खेला था। आखिरी बार वह 2005 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 29 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 1,207 रन बनाए थे और उनकी औसत 43.1 की रही थी। उन्होंने 79.4 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। उनके बल्ले से 5 शतक और 5 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 120 रन था।

