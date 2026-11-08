वनडे क्रिकेट: न्यूजीलैंड में उनके खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज

पूर्व गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने 2002 में ऑकलैंड वनडे में अपने 10 ओवर में 23 रन देते हुए 4 विकेट लिए थे। उन्होंने 3 ओवर मेडन भी किए थे।

उनकी उम्दा गेंदबाजी के बावजूद भारत को उस मैच में 3 विकेट से हार मिली थी।

उस मैच में भारतीय टीम सिर्फ 108 रन पर ही सिमट गई थी।

श्रीनाथ ने न्यूजीलैंड में 22 वनडे मुकाबले खेले और इसकी 22 पारियों में 17.44 की शानदार औसत से 43 विकेट चटकाए।