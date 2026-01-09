LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / वनडे क्रिकेट: घरेलू सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट
न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी के आंकड़े कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन आदर्श कुमार
Jan 09, 2026
05:01 pm
वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों का दबदबा हमेशा देखने को मिला है। अपनी परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए इन गेंदबाजों ने कीवी बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है। इन खिलाड़ियों ने अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम को जीत दिलाई। ऐसे में आइए आगामी वनडे सीरीज से पहले घरेलू सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1

मोहम्मद शमी और अनिल कुंबले (16-16 विकेट) 

सूची में पहले स्थान पर संयुक्त रूप से मोहम्मद शमी और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले हैं। दोनों ने कीवी टीम के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर 16-16 विकेट चटकाए हैं। शमी ने 4 पारियों में 12.37 की उम्दा औसत के साथ ये विकेट लिए हैं। उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/57 का रहा है। कुंबले ने 13 मैच की 12 पारियों में 28.56 की औसत से 16 विकेट लिए थे।

#2

अमित मिश्रा (15 विकेट) 

दूसरे स्थान पर भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में अपना पहला मुकाबला साल 2016 में खेला था। उन्हें 5 मैच खेलने का मौका मिला और इसकी 5 पारियों में उन्होंने 14.33 की औसत से 15 विकेट चटकाए। इस खिलाड़ी ने 4.79 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की। अमित ने 1 बार 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किया और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/18 का रहा।

#3

जसप्रीत बुमराह (14 विकेट) 

साल 2016 में भारतीय सरजमीं पर पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई वनडे मुकाबला खेलने वाले जसप्रीत बुमराह इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इस स्टार तेज गेंदबाज ने अब तक कीवी टीम के खिलाफ यहां 9 वनडे मुकाबले खेले हैं। इसकी 9 पारियों में उन्होंने 27.28 की औसत के साथ 14 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 4.67 की रही है। बुमराह का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/35 का रहा है।

#4

इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं 11-11 विकेट 

कृष्णम्माचारी श्रीकांत, रविचंद्रन अश्विन, मनोज प्रभाकर, जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय सरजमीं पर संयुक्त रूप से 11-11 विकेट लिए हैं। ये सभी खिलाड़ी इस सूची में चौथे स्थान पर हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। श्रीकांत और प्रभाकर ने 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। श्रीकांत ने तो 2 बार ये कारनामा किया है। अन्य गेंदबाज 4 विकेट हॉल भी अपने नाम नहीं कर पाए हैं।

