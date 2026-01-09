वनडे क्रिकेट: घरेलू सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में घरेलू सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने कई यादगार और बड़ी पारियां खेली हैं। भारतीय हालात में खेलते हुए इन बल्लेबाजों ने कीवी गेंदबाजों पर पूरी तरह दबदबा बनाया और दर्शकों को रोमांचित किया। बड़े स्कोर और मैच जिताऊ पारियों के दम पर इन बल्लेबाजों ने भारत को कई अहम जीत भी दिलाई। ऐसे में आइए कीवी टीम के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 शुभमन गिल (208 रन) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं। उन्होंने साल 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद के मैदान पर 208 रन की पारी खेली थी। वह एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दोनों टीमों के बीच वनडे में दोहरा शतक जड़ा है। उन्होंने 149 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 19 चौके और 9 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 139.59 की थी। मैच में भारतीय टीम को 12 रन से जीत मिली थी।

#2 सचिन तेंदुलकर (186* रन) भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 1999 में कीवी टीम के खिलाफ हैदराबाद में नाबाद 186* रन बनाए थे। उन्होंने 150 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 20 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 124 की रही थी। भारत ने 376/2 का स्कोर बनाया था। जवाब में न्यूजीलैंड 202 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय टीम को 174 रन से जीत मिली थी।

#3 विराट कोहली (154* रन) सूची में तीसरे स्थान पर भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने साल 2016 में मोहाली के मैदान पर नाबाद 154 रन की पारी खेली थी। इस खिलाड़ी ने 134 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 16 चौके और 1 छक्का निकला था। उनकी स्ट्राइक रेट 114.92 की रही थी। भारतीय टीम 286 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी और मुकाबला 7 विकेट से जीत गई थी।

