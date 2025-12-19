वनडे क्रिकेट: न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज और उनके आंकड़े

#1 शुभमन गिल (208 रन) पहले स्थान पर स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल हैं। उन्होंने साल 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन की शानदार पारी खेली थी। वह एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दोनों टीमों के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों में दोहरा शतक जड़ा है। इस खिलाड़ी ने उस मैच में 149 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 19 चौके और 9 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 139.59 की थी। मैच में भारतीय टीम को 12 रन से जीत मिली थी।

#2 सचिन तेंदुलकर (186* रन) भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 1999 में कीवी टीम के खिलाफ हैदराबाद में नाबाद 186* रन बनाए थे। उन्होंने 150 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 20 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 124 की रही थी। भारत ने 376/2 का स्कोर बनाया था। जवाब में न्यूजीलैंड 202 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय टीम को 174 रन से जीत मिली थी।

#3 सचिन तेंदुलकर (163* रन) तीसरे स्थान पर भी तेंदुलकर ही हैं। उन्होंने साल 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 163 रनों की पारी खेली थी। क्राइस्टचर्च में खेले गए उस मुकाबले में तेंदुलकर ने 133 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 16 चौके और 5 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 122.55 की रही थी। उनकी शानदार पारी के दम पर भारतीय टीम ने 392/4 का स्कोर बना दिया था। मैच में भारतीय टीम को 58 रन से शानदार जीत मिली थी।

