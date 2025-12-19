वनडे क्रिकेट: न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज और उनके आंकड़े
क्या है खबर?
वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच मुकाबले हमेशा यादगार पारियों के लिए जाने जाते हैं। कीवी गेंदबाजों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने कई ऐतिहासिक पारियां खेली हैं। दबाव भरे हालात हों या बड़े टूर्नामेंट का मंच, भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी क्लास और संयम का बेहतरीन नमूना पेश किया है। ऐसे में आइए न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
शुभमन गिल (208 रन)
पहले स्थान पर स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल हैं। उन्होंने साल 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन की शानदार पारी खेली थी। वह एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दोनों टीमों के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों में दोहरा शतक जड़ा है। इस खिलाड़ी ने उस मैच में 149 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 19 चौके और 9 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 139.59 की थी। मैच में भारतीय टीम को 12 रन से जीत मिली थी।
#2
सचिन तेंदुलकर (186* रन)
भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 1999 में कीवी टीम के खिलाफ हैदराबाद में नाबाद 186* रन बनाए थे। उन्होंने 150 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 20 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 124 की रही थी। भारत ने 376/2 का स्कोर बनाया था। जवाब में न्यूजीलैंड 202 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय टीम को 174 रन से जीत मिली थी।
#3
सचिन तेंदुलकर (163* रन)
तीसरे स्थान पर भी तेंदुलकर ही हैं। उन्होंने साल 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 163 रनों की पारी खेली थी। क्राइस्टचर्च में खेले गए उस मुकाबले में तेंदुलकर ने 133 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 16 चौके और 5 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 122.55 की रही थी। उनकी शानदार पारी के दम पर भारतीय टीम ने 392/4 का स्कोर बना दिया था। मैच में भारतीय टीम को 58 रन से शानदार जीत मिली थी।
#4
विराट कोहली (154* रन)
सूची में चौथे स्थान पर भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने साल 2016 में मोहाली के मैदान पर नाबाद 154 रन की पारी खेली थी। इस खिलाड़ी ने 134 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 16 चौके और 1 छक्का निकला था। उनकी स्ट्राइक रेट 114.92 की रही थी। भारतीय टीम 286 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी और मुकाबला 7 विकेट से जीत गई थी।