वनडे क्रिकेट: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के सबसे बड़े टीम स्कोर, जानिए आंकड़े 

वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की टक्कर हमेशा रोमांच और बड़े प्रदर्शन के लिए जानी जाती रही है। भारतीय टीम ने कई मौकों पर अपनी दमदार बल्लेबाजी से इतिहास रचा है। विस्फोटक शुरुआत, बड़े शतक और मजबूत साझेदारियों की बदौलत भारत ने कीवी टीम के खिलाफ कई विशाल स्कोर खड़े किए हैं। ऐसे में आइए आगामी वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 397/4, साल-2023 भारतीय टीम ने साल 2023 में कीवी टीम के खिलाफ 397/4 का स्कोर बना दिया था। दोनों टीमों के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों में ये अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए विराट कोहली (117) और श्रेयस अय्यर (105) ने शतक लगाए थे। शुभमन गिल के बल्ले से 80 रन निकले थे। जवाब में न्यूजीलैंड 327 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय टीम को 70 रन से जीत मिली थी।

#2 392/4, साल-2009 साल 2009 में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 392/4 का स्कोर बना दिया था। सचिन तेंदुलकर ने 133 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 163 रन बनाए थे। युवराज सिंह के बल्ले से 60 गेंदों में 87 रन निकले थे। महेंद्र सिंह धोनी ने भी अर्धशतकीय पारी (68) खेली थी। जवाब में कीवी टीम 334 रन बना पाई और मुकाबला 58 रन से हार गए।

#3 385/9, साल-2023 भारतीय टीम ने साल 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 385/9 का स्कोर बनाया था। इंदौर में खेले गए उस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 85 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन बनाए थे। गिल के बल्ले से 78 गेंदों में 112 रन निकले थे। हार्दिक पांड्या ने 38 गेंदों का सामना कर 54 रन बना दिए थे। जवाब में न्यूजीलैंड 41.2 ओवर में 295 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय टीम को 90 रन से जीत मिली थी।

