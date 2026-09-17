इंग्लैंड की टीम इस सूची में पहले स्थान पर है (फाइल तस्वीर)

वनडे क्रिकेट: बिना किसी बल्लेबाज के शतक लगाए सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाने वाली टीमें

लेखन आदर्श कुमार 03:25 pm Sep 17, 202603:25 pm

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में बड़े स्कोर के लिए अक्सर किसी बल्लेबाज की शतकीय पारी को अहम माना जाता है। हालांकि, कई मौकों पर टीमों ने बिना किसी बल्लेबाज के शतक लगाए भी विशाल स्कोर खड़े किए हैं। इन मुकाबलों में कई बल्लेबाजों ने उपयोगी पारियां खेलकर टीम के स्कोर को बड़े स्तर तक पहुंचाया। ऐसे प्रदर्शन टीम की सामूहिक बल्लेबाजी क्षमता को दर्शाते हैं। आइए वनडे क्रिकेट में बिना किसी शतक के बने सबसे बड़े टीम स्कोर पर नजर डालते हैं।