वनडे क्रिकेट: विराट कोहली द्वारा विदेशों में खेलते हुए बनाए गए सबसे तेज 50 रन 

ऑकलैंड ने न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए सभी विकेट खोकर सिर्फ 185 रन बनाए थे।

इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था।

वह 51 गेंदों में 13 चौकों और एक छक्के की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुए थे।

बारिश से प्रभावित मैच में भारत को डक वर्थ लुईस (DLS) की बदौलत 32 ओवर में 143 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे मेहमान टीम ने हासिल किया था।