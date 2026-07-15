जोस बटलर और इयोन मोर्गन ही इंग्लैंड के लिए 200 वनडे खेल पाए हैं (फाइल तस्वीर)

वनडे: इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, कोई नहीं खेल पाया 250 मुकाबले

लेखन आदर्श कुमार 11:40 am Jul 15, 202611:40 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में जोस बटलर ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। वह इंग्लैंड के लिए 200 वनडे खेलने वाले सिर्फ दूसरे क्रिकेटर बने। खास बात यह है कि इंग्लैंड के क्रिकेट इतिहास में अब तक कोई भी खिलाड़ी 250 वनडे का आंकड़ा नहीं छू सका है। आइए जानते हैं, इंग्लैंड के लिए वनडे में सबसे ज्यादा मैच किसने खेले हैं?