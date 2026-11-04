ब्लेयर टिकनर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है (फाइल तस्वीर)

भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, आंकड़े कर देंगे हैरान

लेखन आदर्श कुमार 11:59 am Nov 04, 202611:59 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया और कीवी टीम को 40.2 ओवर में महज 185 रन पर समेट दिया। हालांकि, नंबर-11 पर बल्लेबाजी करने उतरे ब्लेयर टिकनर ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने मैच में 4 छक्के लगाए। वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के खिलाफ ऐसा कारनामा सिर्फ 2 बार हुआ है। आइए इस रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं।