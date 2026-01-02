वनडे क्रिकेट: न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज और उनके आंकड़े 

#1 मोहम्मद शमी (7/57) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं। उन्होंने साल 2023 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 9.5 ओवर में 57 रन खर्च करते हुए 7 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 5.79 की रही थी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 397/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में कीवी टीम 327 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय टीम को 70 रन से शानदार जीत मिली थी।

#2 अमित मिश्रा (5/18) इस सूची में दूसरे स्थान पर भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा हैं। उन्होंने साल 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घातक गेंदबाजी की थी। अमित ने 6 ओवर में 2 मेडन के साथ सिर्फ 18 रन देकर 5 विकेट झटके थे। उनकी इकॉनमी रेट 3 की रही थी। भारत की पहली पारी 269/6 रन पर समाप्त हो गई थी। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 23.1 ओवर में 79 रन पर ऑलआउट हो गई थी।

Advertisement

#3 कृष्णमाचारी श्रीकांत (5/26) भारतीय टीम के पूर्व स्टार खिलाड़ी कृष्णमाचारी श्रीकांत इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 1988 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर में 3 मेडन के साथ 26 रन खर्च कर 5 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 2.60 की रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम 196/9 का स्कोर ही बना पाई थी। भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया था। उसे 4 विकेट से जीत मिली थी।

Advertisement