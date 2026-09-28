विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: घरेलू मैदान पर इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 01:56 pm Sep 28, 202601:56 pm

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में घरेलू मैदान पर बल्लेबाजों का प्रदर्शन अक्सर उनके करियर की खास उपलब्धियों में शामिल रहता है। अपने देश में खेलने का फायदा उठाते हुए कई दिग्गजों ने लंबे समय तक रन बनाने की रफ्तार बनाए रखी और रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह बनाई। घरेलू दर्शकों के सामने इन खिलाड़ियों ने कई यादगार पारियां खेलीं और लगातार रन जुटाए। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने अपने घर में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।