वनडे क्रिकेट: घरेलू मैदान पर इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
वनडे क्रिकेट में घरेलू मैदान पर बल्लेबाजों का प्रदर्शन अक्सर उनके करियर की खास उपलब्धियों में शामिल रहता है। अपने देश में खेलने का फायदा उठाते हुए कई दिग्गजों ने लंबे समय तक रन बनाने की रफ्तार बनाए रखी और रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह बनाई। घरेलू दर्शकों के सामने इन खिलाड़ियों ने कई यादगार पारियां खेलीं और लगातार रन जुटाए। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने अपने घर में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।
#1
विराट कोहली (7,006 रन)
भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली पहले नंबर पर हैं।
उन्होंने भारत में अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2009 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 131 मैच खेले हैं और इसकी 128 पारियों में 63.69 की औसत से 7,006 रन बनाने में सफल रहे हैं।
घरेलू मैदान पर 7,000 रन बनाने वाले कोहली पहले ही बल्लेबाज बने हैं।
इस दौरान उनके बल्ले से 28 शतक और 36 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 166* रन रहा है।
#2
सचिन तेंदुलकर (6,976 रन)
भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
उन्होंने भारत में अपना पहला वनडे साल 1990 में खेला था। आखिरी बार वह 2011 में यहां खेलते हुए नजर आए थे।
उन्होंने 164 मुकाबले खेले थे और इसकी 160 पारियों में 48.11 की औसत से 6,976 रन बनाने में सफल रहे थे।
उनके बल्ले से 20 शतक और 38 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 200 रन रहा था।
#3
रिकी पोंटिग (5,521 रन)
तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिग हैं। वह अपने घरेलू मैदान पर साल 1995 से 2012 तक खेले।
इस दौरान उन्होंने 154 वनडे मैचों की 151 पारियों में 39.71 की औसत से 5,521 रन बनाए।
उनके बल्ले से 14 शतक और 32 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 134 रन रहा।
वह 12 पारियों में नाबाद भी रहे। पोटिंग ने इस दौरान 79.85 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी।
#4
रोहित शर्मा (5,249 रन)
चौथे स्थान पर भारतीय टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं।
उन्होंने भारत में अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2007 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 104 वनडे खेले हैं और इसकी 103 पारियों में 55.25 की औसत से 5,249 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से 14 शतक और 25 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन रहा है।
वह 8 पारियों में नाबाद भी रहे हैं।