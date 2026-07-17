वनडे क्रिकेट: लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए सबसे बेहतर औसत वाले बल्लेबाज

रूट का लक्ष्य का सफलतापूवक पीछा करते हुए औसत 90 से अधिक का रहा है। यह दिखाता है कि उनके द्वारा बनाए गए रन टीम के लिए बेहद उपयोगी हैं।

रूट ने सफल रन चेज में 47 पारियों में 2,473 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं।

इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन (55.97) इस सूची में 50+ औसत वाले इकलौते अन्य इंग्लिश खिलाड़ी हैं।