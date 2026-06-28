नॉटिंघम टेस्ट: इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की बढ़त 200 के पार पहुंची, ऐसा रहा तीसरा दिन

नॉटिंघम टेस्ट: इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की बढ़त 200 के पार पहुंची, ऐसा रहा तीसरा दिन
क्या है खबर?
नॉटिंघम टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की पहली पारी (438) के जवाब में इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पारी 354 रन पर सिमट गई। इसके बाद कीवी टीम ने तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक अपनी दूसरी पारी में 120/3 का स्कोर बनाया है। न्यूजीलैंड की कुल बढ़त फिलहाल 204 रन की हो गई है। इस समय क्रीज पर रचिन रविंद्र (60) और डेरिल मिचेल (26) मौजूद हैं। आइए तीसरे दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।
इंग्लैंड
इंग्लैंड की पारी 354 रन पर सिमटी
कल के स्कोर 223/2 से आगे खेलने उतरी इंग्लैंड को 224 के स्कोर पर तीसरा और चौथा झटका लगा। तीसरे दिन जो रूट (21) और जैकब बेथेल (74) जल्दी आउट हुए। इसके बाद हैरी ब्रूक ने अर्धशतक (58) लगाया। इंग्लैंड ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। मेजबान टीम ने अपने आखिरी 5 विकेट सिर्फ 60 रन बनाने में गंवाए। न्यूजीलैंड की ओर से नाथन स्मिथ ने 4 सफलताएं हासिल की।
ब्रूक
ब्रूक ने अपना 18वां अर्धशतक लगाया
ब्रूक ने अपने टेस्ट करियर का 18वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने 80 गेंदों का सामना करते हुए 58 रन बनाए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 5 चौके लगाए। यह न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका छठा अर्धशतक साबित हुआ। ब्रूक ने अपने टेस्ट करियर में अब तक 38 मैच खेले हैं, जिसमें 53.55 की औसत के साथ 3,374 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 317 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 10 शतक भी लगाए हैं।
विकेट
नाथन स्मिथ ने लिए 4 विकेट
न्यूजीलैंड की ओर से नाथन स्मिथ सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 23 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 91 रन देते हुए 4 विकेट लिए। उन्होंने बेन डकेट, जो रूट, जेमी स्मिथ और जोफ्रा आर्चर को पवेलियन की राह दिखाई। स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर में 8 मैचों में 24.84 की औसत के साथ 32 विकेट लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं।
दूसरी पारी
ऐसी रही न्यूजीलैंड की दूसरी पारी
दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम (4) और डेवोन कॉनवे (5) जल्दी आउट हुए। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए हेनरी निकोलस (16) भी पवेलियन लौट गए। शीर्षक्रम के लड़खड़ाने के बाद रचिन रविंद्र ने पारी को संभालते हुए अर्धशतक लगाया। तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक रविंद्र 60 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए हैं। दूसरे छोर से मिचेल 26 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं।