न्यूजीलैंड ने हासिल की बढ़त (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

नॉटिंघम टेस्ट: इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की बढ़त 200 के पार पहुंची, ऐसा रहा तीसरा दिन

लेखन अंकित पसबोला 12:07 am Jun 28, 202612:07 am

क्या है खबर?

नॉटिंघम टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की पहली पारी (438) के जवाब में इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पारी 354 रन पर सिमट गई। इसके बाद कीवी टीम ने तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक अपनी दूसरी पारी में 120/3 का स्कोर बनाया है। न्यूजीलैंड की कुल बढ़त फिलहाल 204 रन की हो गई है। इस समय क्रीज पर रचिन रविंद्र (60) और डेरिल मिचेल (26) मौजूद हैं। आइए तीसरे दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।