जस्तिन लैंगर इंग्लैंड के कोच बन सकते हैं (फाइल तस्वीर)

राहुल द्रविड़-रवि शास्त्री नहीं, ऑस्ट्रेलिया का ये दिग्गज बन सकता है इंग्लैंड का अगला कोच

लेखन आदर्श कुमार 07:52 pm Jul 21, 202607:52 pm

क्या है खबर?

ब्रेंडन मैकुलम को टेस्ट टीम के मुख्य कोच पद से हटाए जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज जस्टिन लैंगर इंग्लैंड के अगले टेस्ट कोच बनने की रेस में सबसे आगे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) की शॉर्टलिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है। हालांकि, उनके IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और द हंड्रेड में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के साथ जुड़े रहने को लेकर स्थिति साफ नहीं है। माना जा रहा है कि वह जल्द ECB से बातचीत करेंगे।