बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ICC से नहीं मिली चेतावनी, BCB ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया झूठा 

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने उन दावों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारत में टी-20 विश्व कप खेलने को लेकर उन्हें अंतिम चेतावनी दी है। अगर वह नहीं खेलते तो उनके अंक में कटौती होगी। यह प्रतिक्रिया तब आई है जब सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए BCB द्वारा टूर्नामेंट में अपने मुकाबलों को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर ICC को पत्र भेजे जाने की बात कही गई थी।

बयान BCB ने क्या कहा? BCB ने जोर देकर कहा कि उसे इस पूरे मामले में ICC से जवाब मिल चुका है और अब उस पर काम किया जा रहा है। BCB ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड को 2026 ICC टी-20 विश्व कप के लिए भारत में बांग्लादेश क्रिकेट टीम की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंताओं पर ICC से प्रतिक्रिया मिली है। इसमें टीम के मुकाबलों को स्थानांतरित करने का अनुरोध भी शामिल है।

विचार BCB के सुझावों का ICC ने किया स्वागत अपने बयान में BCB ने कहा कि ICC ने अपने जवाब में टूर्नामेंट में बांग्लादेश टीम की पूर्ण और निर्बाध भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। ICC ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह BCB के साथ मिलकर उठाई गई सुरक्षा चिंताओं पर काम करने को तैयार है। साथ ही आश्वासन दिया गया है कि आयोजन की विस्तृत सुरक्षा योजना तैयार करते समय BCB के सुझावों का स्वागत किया जाएगा और उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

Advertisement

झूठा BCB ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया झूठा BCB ने अपने बयान में आगे कहा कि मीडिया के कुछ हिस्सों में यह खबरें चल रही हैं कि बोर्ड को इस मामले में ICC द्वारा चेतावनी दी गई है, लेकिन यह दावे पूरी तरह गलत हैं। BCB ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी खबरों का कोई आधार नहीं है। बोर्ड के मुताबिक, ICC से जो संदेश मिला है, उसकी बातों और मंशा को इन रिपोर्ट्स में सही तरीके से पेश नहीं किया गया है।

Advertisement

सुरक्षा टूर्नामेंट को सफल करने की है कोशिश बोर्ड ने अपने बयान में यह भी कहा कि BCB अपनी टीम की सुरक्षा और भलाई को सबसे ऊपर रखता है। बोर्ड ने साफ किया कि वह ICC और टूर्नामेंट से जुड़ी सभी एजेंसियों के साथ मिलकर लगातार बातचीत करता रहेगा। BCB का कहना है कि सभी के सहयोग से ऐसा समाधान निकाला जाएगा, जिससे 2026 में होने वाले ICC टी-20 विश्व कप में बांग्लादेश टीम बिना किसी परेशानी के खेल सके और टूर्नामेंट सफल रहे।