निकोलस पूरन के निराशाजनक आंकड़े जानिए

टी-20 में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं निकोलस पूरन, पिछली 9 पारियों में औसत 13.44

लेखन Manoj Panchal 11:19 am Apr 06, 202611:19 am

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन इन दिनों टी-20 क्रिकेट में खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके पूरन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत भी निराशाजनक अंदाज में की है। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेलते हुए उन्होंने शुरुआती 2 मैचों में सिंगल-डिजिट स्कोर बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी वह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। आइए उनके कुछ आंकड़े जानते हैं।