नमन धीर भारतीय टीम का अहम हिस्सा बन गए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

#NewsBytesExclusive: नमन धीर PG का किराया भरने के लिए खेलते थे टूर्नामेंट, कोच ने बताई दिलचस्प बातें

लेखन आदर्श कुमार 04:39 pm Nov 03, 202604:39 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी पहचान बना रहे ऑलराउंडर नमन धीर की कामयाबी के पीछे संघर्ष और जुनून की लंबी कहानी है। फरीदकोट के नमन, पटियाला में रहकर क्रिकेट का सपना पूरा करने और अपना खर्च चलाने के लिए पूरे पंजाब में घूम-घूम कर अच्छे टूर्नामेंट खेलते थे। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने खेल से अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। उनके कोच और क्रिकेट हब एकेडमी के संस्थापक कमलप्रीत संधू ने न्यूजबाइट्स हिंदी से उनके अनसुने किस्से साझा किए हैं।