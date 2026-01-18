न्यूजीलैंड ने पहली बार भारतीय धरती पर जीती वनडे सीरीज, आखिरी मुकाबले में ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कीवी टीम को शुरुआती झटके लगे। हालांकि, इसके बाद डेरिल मिचेल (137) और ग्लेन फिलिप्स (106) ने शानदार शतकीय पारी खेलकर टीम का स्कोर 337/8 तक ले गए। जवाब में भारतीय टीम के विराट कोहली (124), नितीश रेड्डी (53) और हर्षित राणा (52) ने अच्छी पारियां खेलीं, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए।

कमाल ऐसी रही मिचेल की पारी कीवी टीम को 2 झटके सिर्फ 5 रन पर लग गए थे। इसके बाद नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आए मिचेल ने विल यंग के साथ 66 गेंदों में 53 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के साथ 186 गेंदों में 219 रन जोड़े। उन्होंने 106 गेंदों में शतक पूरा किया। मिचेल ने 131 गेंदों का सामना किया और 137 रन बनाए। उनके बल्ले से 15 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 104.58 की रही।

न्यूजीलैंड मिचेल ने इन दिग्गजों की कर ली बराबरी मिचेल ने भारतीय सरजमीं पर वनडे क्रिकेट में चौथा शतक जड़ा। इसी के साथ उन्होंने कई दिग्गजों की बराबरी कर ली। ऑस्ट्रेलिया के मॉर्क वॉ और डेविड वार्नर, कीवी टीम के नाथन एस्टल और श्रीलंका क्रिकेट टीम के महेला जयवर्धने ने भी भारतीय सरजमीं पर 4-4 शतक लगाए थे। भारत में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक के नाम है। दोनों ने 7-7 शतक जड़े हैं।

बराबरी इस मामले में मिचेल ने की विराट कोहली की बराबरी एक टीम के खिलाफ 130+ का स्कोर सबसे ज्यादा बार सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा ने बनाए हैं। दोनों ने 5-5 बार ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ ये कारनामा किया है। मिचेल और विराट कोहली इस सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। कोहली ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 बार 130+ का स्कोर बनाया है। अब मिचेल के भारत के खिलाफ 4 बार 130+ के स्कोर हो गए हैं।

सीरीज 3 मैचों की सीरीज में इन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन तीन मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम है। उन्होंने 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 360 रन बनाए थे। इसके बाद 2023 में शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 360 रन ठोककर बराबरी की। अब मिचेल ने इस सीरीज में भारत के खिलाफ 352 रन बनाए हैं और तीसरे स्थान पर आ गए हैं। बांग्लादेश के इमरुल कायेस ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 349 रन बनाए थे।

दूसरा फिलिप्स ने भारत के खिलाफ जड़ा अपना पहला शतक फिलिप्स ने 88 गेंदों का सामना किया और 106 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 120.45 की रही। इस खिलाड़ी को अर्शदीप सिंह ने अपना शिकार बनाया। ये उनके वनडे करियर का दूसरा और भारत के खिलाफ पहला ही शतक रहा। उन्होंने केवल 83 गेंदों का सामना कर अपना शतक पूरा किया। फिलिप्स का वनडे क्रिकेट में एक और शतक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ आया है।

जानकारी वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा यह भारत के खिलाफ एक ही वनडे पारी में न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाजों द्वारा शतक लगाने का पहला मौका है। क्रिकबज के अनुसार, इससे पहले कभी भी न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ एक पारी में 2 शतक नहीं जड़े थे।

शतक कोहली ने जड़ा वनडे करियर का 54वां शतक कोहली ने वनडे करियर का 54वां शतक जड़ा। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7वां शतक लगाया। वह भारत और न्यूजीलैंड के बीच सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा। सहवाग ने कीवी टीम के खिलाफ 6 शतक लगाए थे। इस सीरीज में कोहली के बल्ले से निकला यह पहला शतक रहा। पहले वनडे मुकाबले में वह 93 रन पर आउट हो गए थे। कोहली ने हारे हुए मुकाबले में 9वां शतक जड़ा।

पारी कोहली नंबर-3 पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने कोहली ने 108 गेंदों का सामना किया और 124 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 114.81 की रही। उन्होंने रेड्डी के साथ 88 रन जोड़े। हर्षित के साथ उन्होंने 69 गेंदों में 99 रन की साझेदारी निभाई। कोहली वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उनके बल्ले से अब तक 12,676 रन निकले हैं। रिकी पोंटिग 12,662 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं।