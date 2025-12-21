न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: टॉम लैथम ने लगातार दूसरी पारी में जड़ा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम का शानदार फॉर्म जारी है। उन्होंने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भी शतक (101) जड़ दिया। ये उनके टेस्ट करियर का 16वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा शतक रहा। इस मैच की पहली पारी में भी इस खिलाड़ी के बल्ले से शतकीय पारी (137) निकली थी। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही लैथम की पारी और साझेदारी लैथम ने दूसरी पारी में 130 गेंदों का सामना किया और 101 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 77.69 की रही। पहले विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने डेवोन कॉनवे के साथ मिलकर 237 गेंदों में 192 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद केन विलियमसन के साथ 50 गेंदों में 42 रन जोड़े। पहली पारी में लैथम ने 246 गेंदों पर 137 रन की पारी खेली थी।

वेस्टइंडीज वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसे रहे हैं लैथम के आंकड़े वेस्टइंडीज के खिलाफ लैथम ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2014 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 10 मुकाबले खेले हैं और इसकी 17 पारियो में 53.47 की औसत से 909 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 145 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन (1,139) श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।

Advertisement

पहली पहली पारी में भी लैथम ने किया था कमाल पहली पारी में भी लैथम ने कप्तानी पारी खेली थी। उनके बल्ले से 15 चौके और 1 छक्का निकला था। उन्होंने पहले विकेट के लिए कॉनवे के साथ मिलकर 520 गेंदों में 323 रन की शानदार साझेदारी निभाई थी। कॉनवे के बल्ले से 227 रन निकले थे। दोनों खिलाड़ियों की धमाकेदार पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने 575/8 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। यहीं से टीम ने मैच में अपनी पकड़ मजबूत की थी।

Advertisement