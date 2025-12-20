न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: कावेम हॉज ने टेस्ट क्रिकेट में अपना दूसरा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कावेम हॉज ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट की अपनी पहली पारी में शतक (109*) लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का सिर्फ दूसरा ही शतक साबित हुआ। उन्होंने जस्टिन ग्रीव्स के साथ 81 रन की उपयोगी साझेदारी करते हुए टीम का संघर्ष जारी रखा। बता दें कि इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 575/8 के स्कोर पर घोषित की थी। आइए हॉज की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही कावेम हॉज की पारी वेस्टइंडीज ने जब 111 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया था, तब हॉज क्रीज पर आए। उन्होंने कीवी गेंदबाजों के सामने डटकर सामना किया और 85 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने तीसरे दिन के तीसरे सत्र के दौरान अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। उनकी बदौलत वेस्टइंडीज ने 6 विकेट खोकर फिलहाल 350 से अधिक रन बना लिए हैं।

आंकड़े ऐसे हैं हॉज के आंकड़े हॉज ने 2024 में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 13 टेस्ट की 25 पारियों में लगभग 30 की औसत के साथ 650 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतकों के अलावा 3 अर्धशतक लगाए हैं। न्यूजीलैंड के अलावा उनका एक टेस्ट शतक इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ आया है। वह अपने प्रथम श्रेणी करियर में अब तक 4,000 से अधिक रन बना चुके हैं।

लेखा-जोखा वेस्टइंडीज ने टाला फॉलऑन का खतरा बे ओवल में जारी टेस्ट में मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी 575/8 के स्कोर पर घोषित की थी। मेजबान टीम डेवोन कॉनवे ने दोहरा शतक (227) लगाया था। इसके अलावा कप्तान टॉम लैथम ने शतकीय पारी (137) खेली थी। जवाब में वेस्टइंडीज से जॉन कैम्पबेल (45) और ब्रैंडन किंग (65) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद हॉज के शतक की बदौलत वेस्टइंडीज ने 381/6 का स्कोर बनाया है। फिलहाल क्रीज पर हॉज (109) और एंडरसन फिलिप (12) मौजूद हैं।

