न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: जैकब डफी ने तीसरे टेस्ट में लिए कुल 9 विकेट, हासिल की उपलब्धि

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने तीसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 323 रन से हराया। जीत के लिए मिले 462 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए कैरेबियाई टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 138 रन पर सिमट गई। कीवी टीम से जैकब डफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 9 विकेट लिए। इस बीच वह एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले कीवी गेंदबाज बने। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी मैच में जोरदार रही डफी की गेंदबाजी डफी ने वेस्टइंडीज की पहली पारी में 35 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 86 रन देते हुए 4 विकेट लिए। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में उन्होंने 42 रन देते हुए 5 विकेट लिए। यह उनके टेस्ट करियर का तीसरा 5 विकेट हॉल रहा। उन्होंने 4 टेस्ट की 8 पारियों में 16.28 की औसत के साथ कुल 25 विकेट लिए। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 34 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा।

रिकॉर्ड 2025 में डफी ने चटकाए सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय विकेट डफी ने इस साल सभी प्रारूपों को मिलाकर कुल 36 मैच खेले, जिसमें 17.11 की औसत के साथ 81 विकेट लिए। वह इस साल सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 21 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 15.08 की औसत के साथ 35 विकेट चटकाए। उन्होंने 2025 में 4 टेस्ट में 16.28 की औसत से 25 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने 11 वनडे में 21.47 की औसत से 21 सफलताएं हासिल की।

विश्व रिकॉर्ड एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक विकेट वाले कीवी गेंदबाज बने डफी डफी अब एक कैलेंडर वर्ष (2025) में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने रिचर्ड हेडली का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि हेडली ने 1985 में कुल 79 विकेट लिए थे। इस सूची में डेनियल विटोरी ने एक साल में 76 विकेट अपने नाम किए थे। इस सूची में चौथे स्थान पर ट्रेंट बोल्ट मौजूद हैं, जिन्होंने एक साल में कुल 72 सफलताएं अपने नाम की थी।

