न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका: ईश सोढ़ी बची हुई टी-20 सीरीज से बाहर

रिप्लेसमेंट न्यूजीलैंड ने सोढ़ी की जगह पर किसी खिलाड़ी को नहीं जोड़ा न्यूजीलैंड के चयनकर्ताओं ने उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को नहीं चुना है। हालांकि, लॉकी फर्ग्यूसन हैमिल्टन और ऑकलैंड में होने वाले दूसरे और तीसरे मैच के लिए टीम में शामिल हुए हैं। वह आखिरी 2 टी-20 के लिए उपलब्ध थे। मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, "ईश न्यूज़ीलैंड के लिए खेलने को लेकर बहुत जुनूनी हैं, और हम जानते हैं कि विश्व कप के बाद वह अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।"

सोढ़ी सोढ़ी का बाहर होना क्यों न्यूजीलैंड के लिए है बड़ा झटका? सोढ़ी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड की ओर से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अब तक 140 मैचों में 23.06 की औसत और 8.15 की इकॉनमी रेट के साथ 162 विकेट लिए हैं। इस प्रारूप में कीवी टीम में उनसे ज्यादा विकेट सिर्फ टिम साउथी (164) ने चटकाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध सोढ़ी ने 2 मैचों में 15.25 की औसत से 4 विकेट चटकाए हैं।

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बयान सीरीज में वापसी करेगी न्यूजीलैंड की टीम- कोच वॉल्टर कोच वॉल्टर ने उम्मीद जताई कि उनकी टीम सीरीज में वापसी करेगी। उन्होंने आगे कहा, "हमें पूरा भरोसा है कि लॉकी के साथ-साथ मिच और कोल के आने से, हमारे पास अगले 2 मैचों के लिए पर्याप्त बैकअप मौजूद है।" न्यूजीलैंड ने इस सीरीज के लिए कई खिलाड़ियों को 2-3 मैचों के लिए चुना है। सीरीज के आखिरी 2 मैचों के लिए कैटेन क्लार्क, डेन क्लीवर, जेडेन लेनोक्स और टॉम लैथम टीम में शामिल होंगे।

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