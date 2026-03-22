दक्षिण अफ्रीका ने चौथे टी-20 में न्यूजीलैंड को हराया, सीरीज में 2-2 से हासिल की बराबरी

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला वियान मुल्डर (0) के जल्दी आउट होने के बाद टोनी डी जोरजी (23) और कॉनर एस्टरहुइजन (57) ने पारी को संभाला। इसके बाद रुबिन हरमन (28) और डायन फॉरेस्टर (19) ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। न्यूजीलैंड से काइल जैमीसन ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए टिम रॉबिन्सन (32) और डेन क्लीवर (26) ने अच्छी बल्लेबाजी की। इनके अलावा टीम के बल्लेबाजों ने निराश किया।

अर्धशतक कॉनर एस्टरहुइजन ने अपना पहला अर्धशतक लगाया जब दक्षिण अफ्रीका ने 0 के स्कोर पर ही अपना पहला विकेट खो दिया था, तब एस्टरहुइजन क्रीज पर आए। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक लगाया। वह 36 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अब तक 4 पारियों में 120.19 की स्ट्राइक रेट के साथ 125 रन हो गए हैं।

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जानकारी गेराल्ड कोएट्जी ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका की ओर से गेराल्ड कोएट्जी सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 3.5 ओवर में 31 रन देते हुए 3 विकेट लिए। यह उनेक टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। उन्होंने अब तक 17 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 20 विकेट लिए हैं।

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