न्यूजीलैंड ने दूसरे टी-20 में दक्षिण अफ्रीका को हराया, सीरीज में हासिल की बराबरी

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 68 रन से हराते हुए 5 मैचों की सीरीज में फिलहाल 1-1 से बराबरी हासिल की। सेडन पार्क में हुए मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 175 रन बनाए। जवाब में प्रोटियाज टीम 15.3 ओवर में 107 रन बनाकर सिमट गई। अब सीरीज का तीसरा मैच 20 मार्च को खेला जाएगा। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।,

लेखा-जोखा इस तरह से जीती न्यूजीलैंड की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड से डेवोन कॉनवे ने अर्धशतक (60) लगाया। उनके अलावा निक केली (21), मिचेल सैंटनर (20) और जोश क्लार्कसन (26*) ने मिलकर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने सिर्फ 31 रन तक अपने 3 विकेट गंवा दिए। खराब शुरुआत के बाद भी मेहमान टीम ने निरंतर विकेट गंवाए और टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। दक्षिण अफ्रीका से जॉर्ज लिंडे ने सर्वाधिक 33 रन बनाए।

अर्धशतक कॉनवे ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक कॉनवे ने निक केली (21) के साथ तीसरे विकेट के लिए 37 रन और कप्तान सैंटनर (20) के साथ चौथे विकेट के लिए 28 रन की साझेदारी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। वह अपनी पारी में 49 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 60 रन बनाकर आउट हुए। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 13वां और प्रोटियाज टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 39 गेंदों में पूरा किया।

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गेंदबाजी शानदार रही न्यूजीलैंड की गेंदबाजी कीवी तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने 3.3 ओवर में 16 रन देते हुए 3 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने एक ओवर मेडन भी किया। कप्तान सैंटनर ने अपने 3 ओवर में 6.30 की इकॉनमी रेट के साथ 19 रन देते हुए 2 विकेट लिए। बेन सियर्स ने अपने 3 ओवर में 14 रन देते हुए 3 सफलताएं हासिल की। काइल जैमिसन कोई विकेट नहीं ले सके।

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