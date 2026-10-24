तिलक वर्मा ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: तिलक वर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 04:42 pm Oct 24, 202604:42 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई। क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी-20 में भारत ने जीत के लिए मिले 181 रन के लक्ष्य को हासिल किया। मेहमान टीम से तिलक वर्मा (51*) ने अर्धशतक लगाते हुए जीत में योगदान दिया। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।