न्यूजीलैंड बनाम भारत: तिलक वर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

न्यूजीलैंड बनाम भारत: तिलक वर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई। क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी-20 में भारत ने जीत के लिए मिले 181 रन के लक्ष्य को हासिल किया। मेहमान टीम से तिलक वर्मा (51*) ने अर्धशतक लगाते हुए जीत में योगदान दिया। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही तिलक की पारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जब 69 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब तिलक क्रीज पर आए।
उन्होंने नमन (31) के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 24 गेंदों में 42 रन जोड़े और टीम का संघर्ष जारी रखा।
इसके बाद उन्होंने नितीश रेड्डी (26*) के साथ मिलकर 69 रन की साझेदारी की।
अंत तक बल्लेबाजी करते हुए वह 26 गेंदों में 51 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया।
करियर
तिलक ने लगाया अपना 11वां अर्धशतक
तिलक ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 11वां और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला अर्धशतक लगाया।
तिलक ने भारत के लिए अब तक 72 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 68 पारियों में 44.13 की औसत से 1,898 रन बनाए हैं।
इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 147.47 की रही है। उन्होंने 2 शतक और 11 अर्धशतक जड़े हैं।
उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 120 रन रहा है।
उन्होंने 2023 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती भारतीय टीम
न्यूजीलैंड से टिम सीफर्ट (7), फिन एलन (16) और डेरिल मिचेल (6) जल्दी पवेलियन लौट गए।
इसके बाद फिलिप्स (70) और जैकब्स (58) ने अर्धशतक लगाए और टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।
जवाब में भारत से सैमसन (14) और वैभव सूर्यवंशी (4) जल्दी आउट हुए। अभिषेक शर्मा (27) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके।
इसके बाद तिलक और नितीश रेड्डी (26*) ने संघर्ष करते हुए 19.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। नमन धीर ने 31 रन का योगदान दिया।