न्यूजीलैंड बनाम भारत: रोहित शर्मा ने सीरीज में 7.50 की औसत से बनाए रन, जानिए प्रदर्शन

रोहित ने इस सीरीज में 7.50 की औसत से 4 पारियों में कुल 30 रन बनाए। मौजूदा सीरीज में उनके स्कोर क्रमशः 0, 23, 0 और 7 रन रहे।

बतौर सलामी बल्लेबाज यह किसी एक सीरीज में उनकी सबसे कम बल्लेबाजी औसत है।

उनकी सबसे खराब औसत वाली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ 2012 में आई थी, जिसमें उन्होंने 2.5 की औसत के साथ 5 पारियों में सिर्फ 13 रन बनाए थे। तब रोहित नंबर-4 पर खेले थे।