न्यूजीलैंड बनाम भारत: पहले टी-20 मैच का प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच 22 अक्टूबर को हेग्ले ओवल में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने अपनी पिछली टी-20 सीरीज को 2-2 से ड्रॉ (बनाम वेस्टइंडीज) खेला था। अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के पहले मैच को जीतकर सकारात्मक शुरुआत करना चाहेगी। ऐसे में मुकाबले से जुड़ी अहम बातें और संभावित समीकरणों पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 31 मुकाबले हुए हैं।
इनमें भारतीय टीम ने 19 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 11 मुकाबलों में जीत मिली है। एक मैच टाई रहा है। दोनों टीमों के बीच पिछले 5 मुकाबलों में भारत ने 4 में जीत दर्ज की है।
न्यूजीलैंड की धरती पर दोनों टीमों के बीच 12 मुकाबले हुए हैं। इनमें भारत ने 7 और न्यूजीलैंड ने 4 मैच जीते हैं, जबकि 1 मुकाबला टाई रहा है।
भारत
ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन
भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी नजर आ सकती है। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी बेंच पर नजर आ सकते हैं।
अनुभवी भुवनेश्वर कुमार न्यूजीलैंड में अपनी उपयोगिता साबित करना चाहेंगे। उनके साथ प्रिंस यादव और अर्शदीप दूसरे तेज गेंदबाज हो सकते हैं।
संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह।
न्यूजीलैंड
इस संयोजन के साथ उतर सकती है कीवी टीम
न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल की चोट के बाद टीम में वापसी हुई है। वह इस साल अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेलने के लिए तैयार होंगे।
कीवी टीम की गेंदबाजी की जिम्मेदारी लॉकी फर्ग्यूसन के कंधो पर रहने वाली है। वह भारतीय बल्लेबाजों की कठिन परीक्षा ले सकते हैं।
संभावित एकादश: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, बेवॉन जैकब्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, जैकब डफी, काइल जैमिसन, मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन।
पिच
कैसा होगा पिच का मिजाज?
क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल की पिच में शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है।
ऐसे में बल्लेबाजों को शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी, उसके बाद रन बनाने का अच्छा मौका है।
ग्राउंड्समैन ने भी संकेत दिए हैं कि इस पिच पर अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है।
हाउस्टेट के मुताबिक, इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 161 रन है और यहां पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने ज्यादा मैच जीते हैं।
जानकारी
ऐसा रहेगा क्राइस्टचर्च का मौसम
एक्यूवेदर के अनुसार, 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रह सकता है। ऐसे में पूरा मैच देखने को मिलेगा।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें
अर्शदीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 20 की औसत से 17 विकेट लिए हैं। उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल लिया है।
ईशान किशन ने अब तक इस टीम के खिलाफ 12 मुकाबले खेले हैं और सभी 12 पारियों में 31 की औसत और 162.44 की स्ट्राइक रेट से 372 रन बनाए हैं।
सीफर्ट ने भारत के विरुद्ध 34.07 की औसत और 152.88 की स्ट्राइक रेट से 477 रन बनाए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा। इन मैचों को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव के द्वारा लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।