न्यूजीलैंड बनाम भारत: पांचवें टी-20 मैच का प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टी-20 मैच में 87 रन से हार मिली। अब सीरीज का आखिरी मैच 1 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली ने सीरीज में फिलहाल 3-1 से बढ़त बनाई हुई है और अब भारतीय टीम आखिरी मैच को जीतकर सीरीज का समापन करना चाहेगी। दूसरी तरफ कीवी टीम लगातार दूसरी जीत दर्ज करने का प्रयास करेगी। आइए मुकाबले से जुड़ी अहम जानकारियां जानते हैं।
हेड-टू-हेड
भारत का पलड़ा रहा है भारी
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 35 मुकाबले हुए हैं।
इनमें भारतीय टीम ने 22 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 12 मुकाबलों में जीत मिली है। एक मैच टाई रहा है।
दोनों टीमों के बीच पिछले 6 मुकाबलों में भारत ने 5 मैच जीते हैं।
न्यूजीलैंड की धरती पर दोनों टीमों के बीच 16 मुकाबले हुए हैं। इनमें भारत ने 10 और न्यूजीलैंड ने 5 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है।
न्यूजीलैंड
ऐसी हो सकती है न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन
न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट ने इस सीरीज में निराश किया है। उन्होंने शुरुआती 4 मैचों में क्रमशः 24, 7, 2 और 3 रन के स्कोर किए हैं।
वह आखिरी मैच में बड़ी पारी खेलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहेंगे।
संभावित एकादश: फिन एलन, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवॉन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, और मैथ्यू फिशर।
भारत
इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
भारतीय टीम के गेंदबाज चौथे टी-20 में बेहद महंगे साबित हुए थे और यही हार का कारण बना था।
ऑकलैंड में खेले गए मैच में भारतीय गेंदबाजों ने 259 रन लुटाए थे।
अब सीरीज के आखिरी मैच में भारतीय गेंदबाज किफायती प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे।
संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितिश ड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, और मयंक यादव।
पिच
कैसी होगी सेडन पार्क स्टेडियम की पिच?
हैमिल्टन के सेडन पार्क स्टेडियम की छोटी बॉउंड्री बल्लेबाजों के पक्ष में जाती है।
इसकी पिच पर तेज गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी करना आसान माना जाता है।
हाउस्टेट के मुताबिक, यहां पर पहली पारी का औसत स्कोर 180 रन है।
यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 9 मैच और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 5 मैच जीते हैं।
जानकारी
कैसा रहेगा हैमिल्टन में मौसम?
एक्यूवेदर के मुताबिक, 1 नवंबर को हैमिल्टन में बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मैच बिना बारिश के खलल के खेला जाएगा।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
फिलिप्स इस सीरीज में अब तक 4 पारियों में 92.00 की औसत और 189.04 की स्ट्राइक रेट से 276 रन बनाए हैं। उन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था।
अभिषेक इस सीरीज में 49.00 की औसत और 227 की स्ट्राइक रेट के साथ 196 रन बना चुके हैं।
गेंदबाजी में न्यूजीलैंड के कप्तान सैंटनर 4 पारियों में 11.22 की औसत के साथ 9 विकेट ले चुके हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला 1 नवंबर को हैमिल्टन के सेडन पार्क स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव के द्वारा लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।