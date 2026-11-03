4 नवंबर को खेला जाएगा पहला वनडे (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: पहले वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

लेखन अंकित पसबोला 12:10 pm Nov 03, 202612:10 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज को 3-2 से जीता है। अब दोनों देशों के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे नामी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। भारतीय टीम सीरीज की सकारात्मक शुरुआत करना चाहेगी। आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।