न्यूजीलैंड बनाम भारत: पहले वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज को 3-2 से जीता है। अब दोनों देशों के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे नामी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। भारतीय टीम सीरीज की सकारात्मक शुरुआत करना चाहेगी। आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
वनडे में दोनों टीमों के बीच 123 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 63 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है।
इस बीच 52 मैच में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है। 7 मुकाबले बेनतीजा (टाई-1) रहे हैं।
न्यूजीलैंड में दोनों टीमों के बीच 45 मुकाबले हुए हैं। इस बीच 14 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और 26 मुकाबलों में कीवी टीम ने जीत दर्ज की है।
4 मैच में बेनतीजा और एक मैच टाई रहा है।
भारत
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
मोहम्मद सिराज ने हाल ही में न्यूजीलैंड-A के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट में अच्छी गेंदबाजी की है।
वह चोटिल प्रसिद्ध कृष्णा की गैरमौजूदगी में तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी में नजर आ सकते हैं।
केएल राहुल बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेलने वाले हैं। ऐसे में ईशान किशन बेंच पर नजर आ सकते हैं।
संभावित एकादश: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश रेड्डी, अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, और अर्शदीप सिंह।
न्यूजीलैंड
इस संयोजन के साथ उतर सकती है न्यूजीलैंड की टीम
न्यूजीलैंड के प्रमुख बल्लेबाज डेवोन कॉनवे चोट के कारण पहले वनडे मैच से बाहर हो गए हैं।
उनकी अनुपस्थिति में टिम साइफर्ट को मौका मिल सकता है।
बता दें कि साइफर्ट ने हाल ही में टी-20 मैच में शतक लगाकर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए हैं।
संभावित एकादश: टिम साइफर्ट, विल यंग, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टॉम लैथम (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जैकब डफी, काइल जैमीसन, नाथन स्मिथ और मैट हेनरी।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
कोहली ने कीवी टीम के खिलाफ 36 मैच खेले हैं। इसकी 36 पारियों में 57.48 की औसत और 96.63 की स्ट्राइक रेट से कुल 1,897 रन बनाए हैं।
मिचेल ने भारत के विरुद्ध 13 मैच खेले हैं और इसकी 11 पारियों में 74.10 की औसत और 97.11 की स्ट्राइक रेट से 741 रन बनाने में सफल रहे हैं।
सिराज ने कीवी टीम के खिलाफ 4.88 की इकॉनमी रेट के साथ 10 विकेट लिए हैं।
जानकारी
कैसा रहेगा ऑकलैंड में मौसम?
एक्यूवेदर के मुताबिक, 4 नवंबर को ऑकलैंड में बारिश की 56 प्रतिशत संभावना है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मैच के दौरान बारिश का खलल देखने को मिल सकता है।
पिच
कैसी होगी ईडन पार्क स्टेडियम की पिच?
ऑकलैंड का ईडन पार्क स्टेडियम आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अच्छा माना जाता है।
इस मैदान की छोटी बॉउंड्री का फायदा बल्लेबाज उठाने की कोशिश करते हैं।
तेज गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन एक समान उछाल के चलते बल्लेबाजी करना आसान माना जाता है। स्पिनर्स के लिए यहां कुछ खास फायदा नहीं है।
हाउस्टेट के मुताबिक, यहां पर वनडे में पहली पारी का औसत स्कोर 219 रन है।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव के द्वारा लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।