न्यूजीलैंड बनाम भारत: ऑकलैंड टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला देखने पहुंचेंगे 40,000 से ज्यादा दर्शक
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच शुक्रवार (30 अक्टूबर) को ऑकलैंड के ईडन पार्क में चौथा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को देखने के लिए 40,000 से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। मुकाबले के सभी टिकट बिक चुके हैं। यह इस मैदान के इतिहास में दर्शकों की संख्या के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा आयोजन बन सकता है। सीरीज में भारतीय टीम 3-0 से अजेय बढ़त ले चुकी है।
पुष्टि
दर्शकों के रिकॉर्ड टूटेंगे
न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने पुष्टि की है कि चौथे टी-20 मुकाबले के लिए ऑकलैंड के ईडन पार्क में 40,000 से ज्यादा दर्शक पहुंचेंगे।
इसके साथ ही द्विपक्षीय सीरीज में दर्शकों की संख्या का रिकॉर्ड टूट जाएगा।
इससे पहले 2019 में इसी मैदान पर न्यूजीलैंड की पुरुष और महिला टीमों के भारत के खिलाफ मुकाबलों के दौरान 36,523 दर्शक पहुंचे थे।
इससे बड़ी भीड़ केवल 2015 विश्व कप सेमीफाइनल और 1982 के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में जुटी थी।
दर्शक
अब तक 1.26 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं
न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम के मुकाबलों के लिए अब तक 1.26 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। इनमें से 71,000 टिकट अकेले टी-20 सीरीज के लिए बेचे गए हैं।
न्यूजीलैंड क्रिकेट के अधिकारी ग्लेन क्रिचली ने कहा कि चौथे टी-20 मुकाबले को लेकर दर्शकों का उत्साह उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है।
ईडन पार्क का खचाखच भरना खास है और द्विपक्षीय सीरीज में दर्शकों का रिकॉर्ड टूटना इस उत्साह को दर्शाता है।
सीरीज
ऐसी रही है अब तक टी-20 सीरीज
अब तक टी-20 सीरीज में खेले गए सभी मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत मिली है। पहले 2 मैच उसने 4 विकेट से जीते थे।
आखिरी टी-20 में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198/3 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम ने 13.2 ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।
अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 38 गेंदों का सामना कर 113 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 45 रन बनाए थे।