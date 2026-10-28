न्यूजीलैंड बनाम भारत: ऑकलैंड टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला देखने पहुंचेंगे 40,000 से ज्यादा दर्शक

न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने पुष्टि की है कि चौथे टी-20 मुकाबले के लिए ऑकलैंड के ईडन पार्क में 40,000 से ज्यादा दर्शक पहुंचेंगे।

इसके साथ ही द्विपक्षीय सीरीज में दर्शकों की संख्या का रिकॉर्ड टूट जाएगा।

इससे पहले 2019 में इसी मैदान पर न्यूजीलैंड की पुरुष और महिला टीमों के भारत के खिलाफ मुकाबलों के दौरान 36,523 दर्शक पहुंचे थे।

इससे बड़ी भीड़ केवल 2015 विश्व कप सेमीफाइनल और 1982 के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में जुटी थी।