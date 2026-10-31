नितीश रेड्डी के नाम टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दर्ज हुआ गेंदबाजी का यह अनचाहा रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड बनाम भारत: नितीश रेड्डी के नाम दर्ज हुआ गेंदबाजी का यह अनचाहा रिकॉर्ड

लेखन भारत शर्मा 03:16 pm Oct 31, 202603:16 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर नितीश रेड्डी के नाम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ ईडन पार्क में खेले गए सीरीज के चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में बड़ा अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। रेड्डी ने अपने 4 ओवर के कोटे में 16 की इकॉनमी रेट से 64 रन लुटा दिए। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की ओर से की गई संयुक्त दूसरी सबसे महंगी गेंदबाजी रही है। आइए नितीश रेड्डी की गेंदबाजी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।