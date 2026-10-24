न्यूजीलैंड बनाम भारत: मिचेल सैंटनर ने दूसरे टी-20 में लिए 4 विकेट, हासिल की ये उपलब्धि

न्यूजीलैंड से टिम सीफर्ट (7), फिन एलन (16) और डेरिल मिचेल (6) जल्दी पवेलियन लौट गए।

इसके बाद फिलिप्स (70) और जैकब्स (58) ने अर्धशतक लगाए और टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।

जवाब में भारत से सैमसन (14) और वैभव सूर्यवंशी (4) जल्दी आउट हुए।

अभिषेक शर्मा (27) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके।

इसके बाद तिलक (51*) और नितीश रेड्डी (26*) ने संघर्ष करते हुए 19.5 ओवर में जीत दिलाई।