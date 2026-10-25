न्यूजीलैंड बनाम भारत: मैट हेनरी हुए बची हुई टी-20 सीरीज से बाहर

फर्ग्यूसन दूसरे टी-20 में एहतियात के तौर पर मैदान से बाहर चले गए थे।

वह अब वेलिंगटन में होने वाला तीसरा टी-20 मैच नहीं खेलेंगे। वह ऑकलैंड और हैमिल्टन में होने वाले आखिरी 2 मैचों के लिए टीम में वापस आ जाएंगे।

काइल जैमीसन तीसरे टी-20 के बाद वेलिंगटन में ही रुकेंगे और बेसिन रिजर्व में कैंटरबरी के लिए फोर्ड ट्रॉफी का एक मैच खेलेंगे।

वह आखिरी 2 टी-20 में नहीं खेलेंगे और वनडे सीरीज की टीम में वापसी करेंगे।