लॉकी फर्ग्यूसन टी-20 सीरीज से बाहर (तस्वीर: एक्स/@ICC)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: लॉकी फर्ग्यूसन बची हुई टी-20 सीरीज से हुए बाहर

लेखन अंकित पसबोला 09:27 am Oct 29, 202609:27 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सीरीज के शुरुआती 3 टी-20 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब मेजबान टीम के लिए एक और बुरी खबर है। दरअसल, ईडन पार्क में भारत के खिलाफ होने वाले चौथे टी-20 से पहले लॉकी फर्ग्यूसन भी चोटिल खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। वह अब बची हुई टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।