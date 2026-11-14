न्यूजीलैंड बनाम भारत: शर्मनाक हार के बाद दिनेश कार्तिक ने बताई टीम की सबसे बड़ी कमजोरी 

न्यूजीलैंड बनाम भारत: शर्मनाक हार के बाद दिनेश कार्तिक ने बताई टीम की सबसे बड़ी कमजोरी
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम को सीरीज के चौथे वनडे मैच में 244 रन से करारी हार मिली। बे ओवल में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 333 रन बनाए। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया और पूरी टीम सिर्फ 89 रन पर ढेर हुई। इस शिकस्त के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने मध्यक्रम को लेकर चिंता व्यक्त की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।
बयान
भारतीय मध्यक्रम कमजोर आया है नजर- कार्तिक
मैच के बाद कार्तिक ने बल्लेबाजी में मध्य क्रम की समस्याओं की ओर इशारा किया।
उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को कुछ मौकों पर संघर्ष करना पड़ा है।
क्रिकबज पर चर्चा के दौरान कार्तिक ने कहा, "हम पूरी तरह से बिखर गए थे और मुझे नहीं लगता कि इस मैच में हम बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन तीनों वनडे मैचों में भारत की बल्लेबाजी, खासकर मध्यक्रम काफी कमजोर नजर आई है।"
बयान
लक्ष्यों का पीछा करते हुए हम लड़खड़ाए हैं- दिनेश कार्तिक
कार्तिक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत को अपने मध्यक्रम में जरूर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने साथ-साथ कहा कि दूसरी पारी में खेलते हुए भारतीय टीम को परेशानी हुई है।
उन्होंने आगे कहा, "न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए लक्ष्यों का पीछा करते हुए हम लड़खड़ाए हैं। एक मैच में तो बारिश की वजह से हम बच गए। पहले मैच में हम अच्छी स्थिति में लग रहे थे, लेकिन फिर अचानक हमारे कई विकेट गिर गए।"
मध्यक्रम
ऐसा रहा है मध्यक्रम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन
पहले वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए नंबर-4 श्रेयस अय्यर 15 रन बनाकर आउट हुए थे।
इसके बाद दूसरे वनडे में उन्होंने उपयोगी 30 रन बनाए थे। तीसरा मैच में बारिश के बाद चौथे मैच में वह शून्य पर आउट हुए।
अक्षर पटेल ने वनडे सीरीज में अब तक 0, 7 और 21 रन के स्कोर किए।
केएल राहुल ने 3* और 26* रन के स्कोर किए और वह आखिरी 2 वनडे के लिए टीम में शामिल नहीं हैं।
लेखा-जोखा
आखिरी मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी भारतीय टीम
भारत ने सीरीज के पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराते हुए 1-0 से बढ़त बनाई थी।
इसके बाद दूसरे वनडे मुकाबले में शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने डक वर्थ लुईस (DLS) नियम की मदद से 4 रन से जीत हासिल की थी।
इसके बाद सीरीज का तीसरा वनडे मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था।
अब चौथे वनडे को जीतकर सीरीज में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली जीत दर्ज की।