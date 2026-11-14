भारत को चौथे वनडे में मिली करारी हार (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: शर्मनाक हार के बाद दिनेश कार्तिक ने बताई टीम की सबसे बड़ी कमजोरी

लेखन अंकित पसबोला 09:39 am Nov 14, 202609:39 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम को सीरीज के चौथे वनडे मैच में 244 रन से करारी हार मिली। बे ओवल में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 333 रन बनाए। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया और पूरी टीम सिर्फ 89 रन पर ढेर हुई। इस शिकस्त के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने मध्यक्रम को लेकर चिंता व्यक्त की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।