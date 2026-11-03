न्यूजीलैंड बनाम भारत: पहले वनडे मैच से बाहर हुए डेवोन कॉनवे  

NZC के मुताबिक, ट्रेनिंग सेशन के दौरान मैट हेनरी से टकराने के कारण उनके सिर में चोट लगी है।

यह घटना मंगलवार को ईडन पार्क में हुई, जब दोनों खिलाड़ी कैच लेने की कोशिश में आपस में टकरा गए।

दोनों को तुरंत मेडिकल मदद दी गई और उनके सिर की चोट की जांच की गई।

इसके बाद कॉनवे को आगे की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां 'कनकशन' की पुष्टि हुई।