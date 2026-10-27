न्यूजीलैंड बनाम भारत: डेरिल मिचेल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 9वां अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े 

भारत के खिलाफ मिचेल ने 2019 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। वह अब तक 23 मैचों की 23 पारियों में 26.63 की औसत से 506 रन बना चुके हैं।

उनकी स्ट्राइक रेट 151.49 की रही है। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं।

भारत के खिलाफ इसी मैच में उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सर्वोच्च स्कोर भी बनाया। मिचेल ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे ज्यादा रन भी भारत के खिलाफ ही बनाए हैं।