न्यूजीलैंड बनाम भारत: बारिश के कारण 40 ओवर का होगा तीसरा मुकाबला, जानिए सभी अहम जानकारी 

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: विल यंग, टिम साइफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी और मैथ्यू फिशर।

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह।

सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है। ऐसे में वह यह मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी।